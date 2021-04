Europei: niente partite al San Mames di Bilbao (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo stadio San Mames di Bilbao non ospiterà le gare dei prossimi Europei di calcio in programma tra l’11 giugno e l’11 luglio. L’ Uefa ha escluso l’impianto basco dato che non potrà rispettare la sua richiesta di accogliere il 25% del pubblico a causa delle rigide norme anti-Covid disposte dalle autorità locali. Perché gli Europei non si giocano a Bilbao? La città basca era stata designata come una delle dodici sedi designate per ospitare alcune gare degli Europei, in particolare quelle della Nazionale spagnola. Purtroppo la sua candidatura è venuta meno per l’impossibilità di rispettare la condizione necessaria per il regolare svolgimento della competizione, ovvero la presenza di almeno il 25% del pubblico sugli spalti. Bilbao cita l’Uefa per danni La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo stadio Sandinon ospiterà le gare dei prossimidi calcio in programma tra l’11 giugno e l’11 luglio. L’ Uefa ha escluso l’impianto basco dato che non potrà rispettare la sua richiesta di accogliere il 25% del pubblico a causa delle rigide norme anti-Covid disposte dalle autorità locali. Perché glinon si giocano a? La città basca era stata designata come una delle dodici sedi designate per ospitare alcune gare degli, in particolare quelle della Nazionale spagnola. Purtroppo la sua candidatura è venuta meno per l’impossibilità di rispettare la condizione necessaria per il regolare svolgimento della competizione, ovvero la presenza di almeno il 25% del pubblico sugli spalti.cita l’Uefa per danni La ...

Advertising

TNannicini : Bene che l’Unione Europea alzi la voce. I governi europei non siano da meno, senza escludere nessun strumento di ri… - manuhellt : RT @SkySport: Europeo, Bilbao sarà esclusa dall'Uefa: niente gare al San Mames #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport - Cleopatra2020a : @aneurismatic @UncleWald0 Ad esempio in Svezia non hanno mai chiuso; discoteche pub, ristoranti, ect. Niente coprif… - UgoBaroni : RT @SkySport: Europeo, Bilbao sarà esclusa dall'Uefa: niente gare al San Mames #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport - post_quem : @ilciccio67 @MatthijsPog Io mi chiedo sempre se non vi siano poi dei risvolti legali. Cioè, gli altri Paesi europei… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei niente La corsa verde ... da Vladimir Putin a Narendra Modi, passando per i leader europei - Mario Draghi, Emmanuel Macron, ... 'Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente', dal momento in cui 'siamo ...

Longines FEI Endurance World Championship 2021: anche la perugina Costanza Laliscia nella Long List delle nazionali che si contenderanno il ... Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum e Maria Alvarez Ponton - e tre campioni europei " ... Il Riesame azzera la detenzione in carcere Potrebbe anche interessarti Ternana, niente di grave per ...

Europeo, Bilbao sarà esclusa dall'Uefa: niente gare al San Mames Sky Sport L'Ue contro la sorveglianza di massa, l'intelligenza artificiale sia etica Se, insomma, è giusto non stigmatizzare una tecnologia diventata sempre più importante per l'intera società, il futuro dell'Ue non ha niente a che vedere con lo stivale che calpesta il volto umano nel ...

La corsa verde Pax climatica con l’impegno di Usa, Ue e Cina. Biden raddoppia target di taglio emissioni: “Decennio decisivo”. Greta scettica e delusa ...

... da Vladimir Putin a Narendra Modi, passando per i leader- Mario Draghi, Emmanuel Macron, ... 'Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di', dal momento in cui 'siamo ...Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum e Maria Alvarez Ponton - e tre campioni" ... Il Riesame azzera la detenzione in carcere Potrebbe anche interessarti Ternana,di grave per ...Se, insomma, è giusto non stigmatizzare una tecnologia diventata sempre più importante per l'intera società, il futuro dell'Ue non ha niente a che vedere con lo stivale che calpesta il volto umano nel ...Pax climatica con l’impegno di Usa, Ue e Cina. Biden raddoppia target di taglio emissioni: “Decennio decisivo”. Greta scettica e delusa ...