Design rinnovato e nuovo sistema operativo per la MINI John Cooper Works

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il recente rinnovamento dei modelli a tre e cinque porte della gammasi completa con la nuova sportiva di punta, che si presenta con nuovi dettagli di, un equipaggiamento standard ampliato, une inediti pacchetti di optional che offrono soluzioni ottimizzate per godere del piacere di guida estremo in modo personalizzabile. Il caratteristico carattere sportivo della JCW viene ulteriormente evidenziato dallinguaggio didel Marchio britannico. Nella parte anteriore della vettura i fari a LED rotondi e la griglia esagonale del radiatore, che presenta una barra trasversale rossa e si estende molto in basso, sono particolarmente evidenti. La nuova ...

... questa voltae reso anche più completo di quello visto nel capitolo precedente grazie ... definito in gran parte da un levelpoco ispirato e concretizzatosi nella pratica in enormi ...... la Style ha nel frontale una presa d'aria inferiore con listelli cromati e adotta i cerchi da 15" inRonda, la R - Line è riconoscibile per i paraurti inR, i listelli in nero lucido, ...Volkswagen ha presentato ufficialmente il facelift di nuova Polo. La vettura tedesca ha una nuova firma ottica, con i fari all'anteriore collegati da una barra luminosa che corre sulla griglia, e LED ...