Canzone Segreta, l’ospitata di Belen Rodriguez è costata un capitale (Di giovedì 22 aprile 2021) Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, sforna ancora una volta un’ottima performance: merito anche dell’ospitata di Belen Rodriguez, costata però una cifra esagerata a mamma Rai. Tre milioni di telespettatori… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021), condotto da Serena Rossi, sforna ancora una volta un’ottima performance: merito anche deldiperò una cifra esagerata a mamma Rai. Tre milioni di telespettatori… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - enrick81 : @tw_fyvry Ovvio che canzone segreta avrà una seconda edizione anche perché non vedo grande creatività in Rai anche… - EnricaMaina : Annalisa canta 'Dieci' - Canzone Segreta 09/04/2021 - Marghe39052548 : Che bello quando qualcuno condivide con te la sua canzone segreta - lorenzop861 : @tw_fyvry All together now per quanto riguarda l'andamento in ascolti andrebbe paragonato al Cantante mascherato pi… -