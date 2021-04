Campionato GT elettrico | la visione FIA sul futuro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nasce come un'idea, si spera con sorti migliori di quanto non abbia avuto l'Electric GT con le Tesla,annunciato in pompa magna nel 2018. La FIA ha definito una serie di specifiche tecniche ...

Advertising

FormulaPassion : La #FIA lancia il campionato #GT elettrico - DMove_it : Un nuovo campionato elettrico in arrivo, con specifiche sbalorditive e un approccio particolare alla questione pit… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato elettrico

La FIA ha definito una serie di specifiche tecniche per unGT riservato a vetture elettriche , pensato per coinvolgere i costruttori, che siano già impegnati in programmi di Classe GT3 o ...... la Formula E alza i veli sul calendario della stagione 2021 , rivelando dunque tutti gli appuntamenti della seconda parte del, che finora erano rimasti con un punto di domanda ...Il calendario del campionato del mondo Formula E 2021 è ora completo, ma non senza qualche cancellazione. La FIA ha pubblicato oggi la versione "finale" del ...La Federazione ha avanzato un'idea su un campionato partecipato dai costruttori, mirato a sviluppare tecnologie per le supercar elettriche stradali. Si ispira alla categoria GT3 ...