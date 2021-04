Bce, Christine Lagarde mantiene la rotta: "Supporto a lungo dell'economia" (Di giovedì 22 aprile 2021) La Bce è pienamente impegnata a garantire a lungo all’economia dell’eurozona il proprio sostegno di politica monetaria (auspicando un impegno di analoga durata da parte della politica fiscale) e ritiene “prematuro” qualsiasi discorso relativo a una possibile riduzione del ritmo di acquisti del Pepp. È questo il messaggio chiave emerso dalla riunione del consiglio direttivo prima e dalla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Nell’immediato, a fronte di rischi per l’outlook a breve che rimangono orientati al ribasso sebbene più bilanciati nel medio periodo, la Bce ha confermato l’intenzione di mantenere un ritmo significativamente più alto di acquisti nel trimestre in corso per garantire condizioni di finanziamento favorevoli. Nella riunione di giugno, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) La Bce è pienamente impegnata a garantire aall’’eurozona il proprio sostegno di politica monetaria (auspicando un impegno di analoga durata da partea politica fiscale) e ritiene “prematuro” qualsiasi discorso relativo a una possibile riduzione del ritmo di acquisti del Pepp. È questo il messaggio chiave emerso dalla riunione del consiglio direttivo prima e dalla conferenza stampaa presidente. Nell’immediato, a fronte di rischi per l’outlook a breve che rimangono orientati al ribasso sebbene più bilanciati nel medio periodo, la Bce ha confermato l’intenzione di mantenere un ritmo significativamente più alto di acquisti nel trimestre in corso per garantire condizioni di finanziamento favorevoli. Nella riunione di giugno, ...

