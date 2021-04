Basket, playoff Eurolega 2021: l’Efes umilia nuovamente il Real Madrid e vede le Final Four (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Anadolu Efes umilia nuovamente il Real Madrid, nella serie tra la terza e la sesta testa di serie dei playoff di Eurolega 2020-2021, e ora vede le Final Four. I turchi, infatti, con questo successo si sono portati sul 2-0 e sono a una vittoria dal passaggio del turno. l’Efes ha vinto con il risultato Finale di 91-68. I migliori in campo sono stati un Vasilije Micic da 23 punti, il quale ha segnato tutte e cinque le triple tentate, e uno Shane Larkin da 21 punti. Il match è iniziato nel segno dell’equilibrio. Dopo i primi quattro minuti, le due squadre erano in perfetta parità sul 7-7 con Thompkins che aveva segnato tutti i punti del Real. Nella seconda parte del ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Anadolu Efesil, nella serie tra la terza e la sesta testa di serie deidi2020-, e orale. I turchi, infatti, con questo successo si sono portati sul 2-0 e sono a una vittoria dal passaggio del turno.ha vinto con il risultatoe di 91-68. I migliori in campo sono stati un Vasilije Micic da 23 punti, il quale ha segnato tutte e cinque le triple tentate, e uno Shane Larkin da 21 punti. Il match è iniziato nel segno dell’equilibrio. Dopo i primi quattro minuti, le due squadre erano in perfetta parità sul 7-7 con Thompkins che aveva segnato tutti i punti del. Nella seconda parte del ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportThursday #Basket #EuroLeague #Playoff Via a #gara2 tra #OlimpiaMilano e #Bayern! Seguila #live con noi! - AllAroundnet : #Basketincarrozzina #SerieAFipic #Playoff 2021 i commenti pre #Gara3 tra @Briantea84 e @santostefanosport chi vince… - discoradioIT : Tra poco torna la nostra informazione. Partiamo dal decreto #riaperture e terminiamo con i #playoff di #basket con… - AllAroundnet : #Basketincarrozzina #SerieA @FIPIC #Playoff 2021 per @Briantea84 e @santostefanosport è tempo di #thelastdance?? chi… - AllAroundnet : Basket in carrozzina #SerieAFipic Playoff -