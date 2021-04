Via libera al decreto riaperture. Ma la Lega non la spunta sul coprifuoco. Per ora resterà alle 22. Ecco cosa prevede il dl in vigore dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato questa sera il decreto legge riaperture contenente le misure anti-Covid in vigore dal prossimo 26 aprile e lo resteranno fino al 31 luglio. Il provvedimento prevede una serie di misure urgenti, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, “per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. I ministri della Lega, in polemica con il premier Mario Draghi, si sono astenuti dopo il no a posticipare il coprifuoco alle 23, che, dunque, salvo ulteriori decisioni, per ora rimarrà in vigore dalle 22 alle 5. “Il testo – riferisce ancora la nota di Palazzo Chigi sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato questa sera illeggecontenente le misure anti-Covid indal prossimo 26e lo resteranno fino al 31 luglio. Il provvedimentouna serie di misure urgenti, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, “per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. I ministri della, in polemica con il premier Mario Draghi, si sono astenuti dopo il no a posticipare il23, che, dunque, salvo ulteriori decisioni, per ora rimarrà in225. “Il testo – riferisce ancora la nota di Palazzo Chigi sul ...

