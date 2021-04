“Vabbè, così è troppo!”. L’eredità, Flavio Insinna non crede ai suoi occhi: “Monica, mi dispiace” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Niente da fare per la campionessa Monica. Siamo alL’eredità di martedì 20 aprile 2021, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. La bravissima Monica si conferma campionessa e diventa sempre più personaggio della trasmissione, sopratutto per la facilità con la quale arriva a vincere sei volte e per non essere ancora riuscita a indovinare la soluzione alla ghigliottina. Per la povera Monica la ghigliottina è praticamente un ostacolo insuperabile. Durante l’ultima puntata è arrivata con un’eredità di 120 mila euro, poi ridotte a 30 mila euro. La parola vincente andava trovata fra “piega, contatto, alzare, curva e olio”. Insinna dice: “Sarebbe la prima vincita della campionessa”. La risposta della campionessa “livello”. Ma non è corretta.



