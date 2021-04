Superlega, l’Inter dice no e lascia! “Non è di nostro interesse”. Il punto (Di mercoledì 21 aprile 2021) l’Inter è la prima squadra a lasciare la neonata Superlega. Niente competizione per i nerazzurri che seguono la linea di altre sei squadre. Che scivolone! Potremmo commentarlo da subito così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 aprile 2021)è la prima squadra a lasciare la neonata. Niente competizione per i nerazzurri che seguono la linea di altre sei squadre. Che scivolone! Potremmo commentarlo da subito così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - sechesi : ?? Anche l'Inter è fuori dalla Superlega: progetto non ritenuto più di interesse per il club. - AttilaAzureRive : RT @internewsit: L'Inter abbandona la Superlega! Scelta presa, addio immediato #SuperLeagueOut - - TheGreatOne1986 : RT @Gazzetta_it: +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega -