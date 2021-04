Report allenamento Napoli | domani il match decisivo con la Lazio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano ilcontro lain programma allo Stadio Maradonaalle ore 20.45 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta di possesso palla a tema. Di seguito esercitazione tattica di squadra. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

