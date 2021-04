Advertising

scendonomadonne : Qui per ricordare che la regina elisabetta è nata sotto il segno del Toro. - __Hubble__ : RT @marcarmenix: @LaDemonologa E già, perché la ragazza è orfana? È nata sotto un cavolo? Da una sopra? Solidali solo con chi fa comodo. - _drewshug : RT @close1_: @JuliaGoldmine Certo perché la ragazza è nata sotto un cavolo, lei non c'è l'ha un padre verso cui provare solidarietà. Non si… - VecchiaBetsie : @LaDemonologa Di certo la vittima è nata sotto la foglia di un cavolo! - IOdonna : Nata sotto il segno del Toro, ne riassume le doti: determinazione, concretezza, stabilità. -

Ultime Notizie dalla rete : Nata sotto

Corriere della Sera

... come previsto dal PIA (Progetto Inquinamento Ancona), sviluppato dalla Direzione Ambientela ... L'iniziativa fa parte della campagna nazionale Mosaico Verdenel 2018 con lo scopo di ...Queste iniziative costituiscono un ulteriore spin off del ricco mosaico di opportunità svi - luppate dalla partnership tra Marche e Québec,l'egida del Consolato Generale d'Italia fin dal ...I lavoratori del Comune di Milano si trovano di fronte a un rischio: non essere più, d’ora in poi, cittadini milanesi come gli altri. Perché se Giuseppe Sala e la sua giunta non faranno marcia indietr ...(Teleborsa) - Superlega congelata. Questa la formula scelta per non ammettere la totale debacle di un progetto morto ancora prima di decollare. La resa è arrivata a tarda notte ma che ...