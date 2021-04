Marco Rossetti, l’attore fidanzato di Beatrice Arnera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Marco Rossetti è nato a Roma l’8 settembre del 1985 ed è un talentuoso attore molto famoso nel mondo dello spettacolo ed è la dolce metà di Beatrice Arnera, protagonista della nuova serie “Buongiorno mamma” al fiano del famoso attore Raoul Bova. Dopo aver conseguito gli studi durante il Centro Sperimentale di cinematografia Nel 2005 ha preso parte al cast di Distretto di Polizia in un episodio e successivamente è stato uno dei protagonisti della serie televisiva RIS 3- Delitti imperfetti e RIS Roma. Inoltre, ha interpretato Leonardo Zaza nella serie Il cacciatore e ha lavorato nella serie televisiva Speravo de mori prima dedicata al calciatore Francesco Totti. Noto volto anche nel mondo del cinema ha preso parte in diversi cast di film come: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittore, L’estate sta finendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)è nato a Roma l’8 settembre del 1985 ed è un talentuoso attore molto famoso nel mondo dello spettacolo ed è la dolce metà di, protagonista della nuova serie “Buongiorno mamma” al fiano del famoso attore Raoul Bova. Dopo aver conseguito gli studi durante il Centro Sperimentale di cinematografia Nel 2005 ha preso parte al cast di Distretto di Polizia in un episodio e successivamente è stato uno dei protagonisti della serie televisiva RIS 3- Delitti imperfetti e RIS Roma. Inoltre, ha interpretato Leonardo Zaza nella serie Il cacciatore e ha lavorato nella serie televisiva Speravo de mori prima dedicata al calciatore Francesco Totti. Noto volto anche nel mondo del cinema ha preso parte in diversi cast di film come: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittore, L’estate sta finendo ...

