Il Milan perde in casa | il Sassuolo espugna San Siro per 2 - 1

(Di mercoledì 21 aprile 2021)o, 21 aprile 2021 " Sotto il cielo di Sanildi Pioli affronta ilper difendere il secondo posto in classifica nel giorno in cui il club rossonero ha definitivamente ...

Advertising

DaniloV70 : Ma come il 'grande' Milan che vuole partecipare alla #Superleague perde contro il 'modesto' Sassuolo??????????????? #MilanSassuolo - platanix1 : ..il Milan perde col Sassuolo, l'Inter perde con lo Spezia, la Juve perde col Parma.. ..il karma invece trionfa!… - allesword : RT @GalantoMassimo: Nella settimana della polemica sulla #SuperLega, Parma e Spezia in vantaggio contro Juve e Inter. E il Milan perde cont… - Max1969Av : Il Milan ha perso, l’Inter perde la Juve pure. Ma portasse sfortuna questa superLega? - marameo0 : Questa sera il Real Madrid perde, ma vi vedo ancora rammaricati che il Milan ha perso contro deZebra #MilanSassuolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde

Nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A, ilil casa per 1 - 2 contro il Sassuolo. Dopo il gol del vantaggio di Calhanoglu, decide la doppietta di Raspadori. Le foto più belle del match... al 48' Berardi cerca l'angolino lontano di sinistro ma arriva la chiusura decisiva di Kjaer mentre ilci prova con Saelemaekers ma il suo tiro è forte e centrale e Consigli c'è. Al 54' Ferrari ...Clamorosa sconfitta per i rossoneri che si fanno rimontare dal Sassuolo nell'ultimo quarto d'ora. Pioli sbaglia i cambi e il Milan ora rischia grosso.Un terremoto annunciato. Il calcio europeo è andato in frantumi sotto i colpi di piccone di 12 grandi club che hanno dato vita alla Superlega del futuro, ma i segnali e i rischi di ...