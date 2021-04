Graduatorie Ata 2021, domande fino al 26 aprile: requisiti, compatibilità, profili e come far domanda (Di mercoledì 21 aprile 2021) *aggiornamento del 21/04/2021: slitta al 26 aprile il termine per la presentazione delle domande di inserimento nelle Graduatorie Ata 2021. A quanto si apprende da OrizzonteScuola.it, resta invariata la data per il conseguimento dei titoli validi per il punteggio (il 22 aprile). Leggi il decreto Al via l’aggiornamento e la riapertura delle Graduatorie Ata di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il decreto 3 marzo ha confermato il 22 marzo come data di inizio della raccolta delle candidature. C’è tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22 aprile. Il decreto e le FAQ del Ministero sono state pubblicate sul sito istituzionale, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) *aggiornamento del 21/04/: slitta al 26il termine per la presentazione delledi inserimento nelleAta. A quanto si apprende da OrizzonteScuola.it, resta invariata la data per il conseguimento dei titoli validi per il punteggio (il 22). Leggi il decreto Al via l’aggiornamento e la riapertura delleAta di terza fascia di circolo o Istituto, valide per supplenze negli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il decreto 3 marzo ha confermato il 22 marzodata di inizio della raccolta delle candidature. C’è tempo un mese per l’iscrizione: il termine è fissato al 22. Il decreto e le FAQ del Ministero sono state pubblicate sul sito istituzionale, ...

