Def | UPB | “Validazione positiva quadro ma permane incertezza Covid”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo aver validato lo scorso 31 marzo le previsioni macroeconomiche tendenziali, anche l’esercizio didelmacroeconomico programmatico svolto dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) si è concluso con esito positivo.tuttavia “l’sull’evoluzione della pandemia in Italia e all’estero” con “rischi orientati al ribasso nel medio e lungo termine”. È quanto ha affermato il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Le previsioni del Mef e quelle del Panel – ha spiegato Pisauro – sono risultate nel complesso coerenti, pur in presenza di alcuni modesti disallineamenti. Ladelè stata data sulla base dei seguenti riscontri: il tasso di variazione del ...

È quanto ha affermato il presidente dell', Giuseppe Pisauro, in audizione suldavanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Le previsioni del Mef e quelle del Panel " ha spiegato ...... ascoltato oggi in audizione dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, nell'ambito dell'esame preliminare del Documento di economia e finanza () 2021.(Teleborsa) - Dopo aver validato lo scorso 31 marzo le previsioni macroeconomiche tendenziali, anche l'esercizio di validazione del quadro macroeconomico programmatico svolto ..."Le misure per assicurare la liquidità delle imprese durante la crisi Covid-19 hanno significativamente aumentato lo stock di garanzie complessivamente concesse alle imprese dalle Amministrazioni pubb ...