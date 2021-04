Dayane Mello: “Io e Rosalinda ci siamo amate, la storia più importante di questo GF Vip è stata la nostra” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dayane Mello intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito stamane, non ha dubbi: l’amore più forte nato al Grande Fratello Vip è quello che ha vissuto lei con Rosalinda Cannavò. Dayane Mello: “Io e Rosalinda Cannavò ci siamo amate!” In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 aprile 2021)intervitra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito stamane, non ha dubbi: l’amore più forte nato al Grande Fratello Vip è quello che ha vissuto lei conCannavò.: “Io eCannavò ci!” In che rapporti sono oggi con? Amiche di Whatsapp, si può dire?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

PiuUnitee : Buongiorno solo a Dayane Mello e alle amiche di whatsapp! ?????? ma perchè solo per ste due vengono coniati termini pe… - Ver_Cardoso : RT @DSpettacolo: Dayane Mello ha vissuto emozioni di ogni tipo nella Casa del GF Vip e dopo mesi di silenzio, ha deciso ora di raccontare c… - joyflower__ : Dayane Mello senza neanche un minimo sforzo ed essendo semplicemente te stessa. Mantenendo la tua linea come hai se… - VicolodelleNews : Intervista a #DayaneMello: Chi sente ancora dei suoi compagni del #GFVip? E poi arrivano quelle parole che non ave… - condusoioo : è passato il messaggio -