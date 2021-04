Covid, Zaia: “Ristoranti all’aperto? Nel centronord fa freddo, riaperture più difficili” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In alcune città del nord e del centro “è difficile riaprire i Ristoranti solo all’aperto”, “non c’è nessuno che ha il coraggio di dire che qua fa freddo?”. A dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando le misure allo studio del Governo. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) In alcune città del nord e del centro “è difficile riaprire isolo”, “non c’è nessuno che ha il coraggio di dire che qua fa?”. A dirlo il governatore del Veneto Luca, commentando le misure allo studio del Governo. abr/trg su Il Corriere della Città.

