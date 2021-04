Corte tedesca respinge ricorso contro Recovery europeo (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Recovery Fund europeo supera anche l’ultimo ostacolo: la decisione della Corte costituzionale tedesca sulla legittimità del fondo che dovrà finanziarsi con obbligazioni emesse dalla UE, per redistribuire le risorse necessarie a finanziare i Piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono parte integrande del Next Generation EU. La Corte tedesca ha respinto il ricorso presentato dal fondatore dell’Afd Bernd Lucke, che aveva prodotto una paralisi istitizionale a Berlino, bloccando la firma del capo di Stato Steinmeier sulla ratifica approvata dalle due ali del Parlamento (Bindestag e Bundesrat). ricorso che era motivato dalla presunta illegittimità di un provvedimento che porterebbe la Germania a condividere il debito con il resto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – IlFundsupera anche l’ultimo ostacolo: la decisione dellacostituzionalesulla legittimità del fondo che dovrà finanziarsi con obbligazioni emesse dalla UE, per redistribuire le risorse necessarie a finanziare i Piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono parte integrande del Next Generation EU. Laha respinto ilpresentato dal fondatore dell’Afd Bernd Lucke, che aveva prodotto una paralisi istitizionale a Berlino, bloccando la firma del capo di Stato Steinmeier sulla ratifica approvata dalle due ali del Parlamento (Bindestag e Bundesrat).che era motivato dalla presunta illegittimità di un provvedimento che porterebbe la Germania a condividere il debito con il resto ...

PaoloGentiloni : La decisione della Corte Costituzionale tedesca è importante in Germania ed è un grande passo avanti sulla strada d… - RaiNews : La Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro la condivisione dei debiti nell'Unione europea. Con qu… - TgLa7 : #RecoveryFund: La Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso contro il piano europeo di ripresa del Recov… - giomo2 : RT @PaoloGentiloni: La decisione della Corte Costituzionale tedesca è importante in Germania ed è un grande passo avanti sulla strada del p… - Luongo11 : La Corte costituzionale tedesca sita a Karlsruhe torna a far tremare l'Unione europea. La corte ha espresso i propr… -