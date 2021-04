Coltiva piselli | 25enne di Noicattaro insultata con commenti sessisti online Vergognosa vicenda

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La giovane imprenditrice agricola è stata bersagliata conperché. Unaveramente, quella sjbìta dallaFrancesca Lonigro, che sintetizza quanto squallore di comportamenti sia diffuso nella rete social. Scrive Francescoa Lonigro: Sabato pomeriggio, mentre ero in campo con mio padre per un controllo qualità delle produzioni, mi sono accorta di alcuniad un articolo di giornale in cui io avevo parlato del prodotto che in questo momento stiamo trattando in azienda Lonigro fruit: i. Alcunioffensivi alludevamo all’associazione deial genitale maschile. In un primo momento sono rimasta ...