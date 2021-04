Carlo Conti, le foto da bambino: è così simile a suo figlio Matteo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non si guarda troppo indietro e non guarda troppo avanti, Carlo Conti si gode il periodo, il presente, capace di vivere ogni momento. Saggezza e la dimostrazione che è una persona sana, come commenta Serena Bortone che lo ospita nello studio di Oggi è un altro giorno. Nel suo Top Dieci c’è la famiglia, la moglie e il figlio Matteo e al secondo posto il sole e il mare. “Ormai la famiglia ha preso tutte e 10 le posizioni poi tutto il resto fa volume” confida Carlo Conti che poi racconta della sua infanzia, di sua madre Lolette. Un nome che derivava da quello di una ballerina. Non aveva nemmeno un anno quando è morto suo padre e Carlo Conti ricorda la forza della madre, è riuscita a essere anche padre. LE foto DA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Non si guarda troppo indietro e non guarda troppo avanti,si gode il periodo, il presente, capace di vivere ogni momento. Saggezza e la dimostrazione che è una persona sana, come commenta Serena Bortone che lo ospita nello studio di Oggi è un altro giorno. Nel suo Top Dieci c’è la famiglia, la moglie e ile al secondo posto il sole e il mare. “Ormai la famiglia ha preso tutte e 10 le posizioni poi tutto il resto fa volume” confidache poi racconta della sua infanzia, di sua madre Lolette. Un nome che derivava da quello di una ballerina. Non aveva nemmeno un anno quando è morto suo padre ericorda la forza della madre, è riuscita a essere anche padre. LEDA ...

