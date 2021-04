Buongiorno Mamma, debutta la fiction con Domenico Diele. L’attore, in carcere per omicidio stradale, interpreta un vicequestore. La produzione: “Scritturato da uomo libero” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Debutterà questa sera, mercoledì 21 aprile, “Buongiorno Mamma“, la nuova fiction di Canale 5 che vede tra i protagonisti Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri ed Erasmo Genzini. Non solo, nel cast figura anche Domenico Diele che veste i panni del vicequestore Vincenzo Colaprico. L’attore è stato protagonista di un fatto di cronaca avvenuto nella notte del 24 giugno 2017 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, alla guida della sua auto investì Ilaria Dilillo, una donna di 48 anni in scooter che, a seguito dell’incidente, perse la vita. All’ospedale di Salerno, dopo gli esami del caso, Diele risultò positivo a oppiacei e cannabinoidi, oltre che senza patente, sospesa nei sei mesi precedenti. A fine 2020 con la pronuncia della Cassazione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Debutterà questa sera, mercoledì 21 aprile, ““, la nuovadi Canale 5 che vede tra i protagonisti Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri ed Erasmo Genzini. Non solo, nel cast figura ancheche veste i panni delVincenzo Colaprico.è stato protagonista di un fatto di cronaca avvenuto nella notte del 24 giugno 2017 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, alla guida della sua auto investì Ilaria Dilillo, una donna di 48 anni in scooter che, a seguito dell’incidente, perse la vita. All’ospedale di Salerno, dopo gli esami del caso,risultò positivo a oppiacei e cannabinoidi, oltre che senza patente, sospesa nei sei mesi precedenti. A fine 2020 con la pronuncia della Cassazione è ...

