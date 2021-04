Atp Belgrado 2021, ancora pioggia in Serbia: slitta l’inizio di Djokovic-Kwon (Di mercoledì 21 aprile 2021) La pioggia continua a non dar tregua al torneo Atp di Belgrado 2021. Il maltempo, già protagonista della giornata di ieri, anche oggi ha costretto gli organizzatori della competizione a sospendere gli incontri in programma. Alle 14:30 avrebbe dovuto scendere in campo il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, per affrontare il sudcoreano Soon-woo Kwon, ma per il match ci sarà ancora da attendere. Il programma riprenderà non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRE Djokovic-Kwon SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacontinua a non dar tregua al torneo Atp di. Il maltempo, già protagonista della giornata di ieri, anche oggi ha costretto gli organizzatori della competizione a sospendere gli incontri in programma. Alle 14:30 avrebbe dovuto scendere in campo il numero uno del tennis mondiale Novak, per affrontare il sudcoreano Soon-woo, ma per il match ci saràda attendere. Il programma riprenderà non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRESportFace.

