Amici 20, Sangiovanni festeggia il disco di platino: ecco chi gli ruba la scena (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come una sorta di «ultima cena» di Amici 20, quando è in corso il serale del talent-show di Maria De Filippi, si è tenuto un banchetto per Sangiovanni, insignito del primo disco di platino raggiunto nella celebre scuola di Canale 5. Il cantautore, dopo aver appreso da Queen Mary il traguardo raggiunto, ha festeggiato con i compagni di studio nella casetta condivisa con quest'ultimi, scatenando tra le reazioni più disparate del web. Amici 20, Sangiovanni e il party post-disco di platino Il nuovo daytime settimanale di Amici 20 appassiona i telespettatori per le esclusive immagini di un party che vede protagonista Sangiovanni. Dopo aver ricevuto la comunicazione di Maria De Filippi del ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come una sorta di «ultima cena» di20, quando è in corso il serale del talent-show di Maria De Filippi, si è tenuto un banchetto per, insignito del primodiraggiunto nella celebre scuola di Canale 5. Il cantautore, dopo aver appreso da Queen Mary il traguardo raggiunto, hato con i compagni di studio nella casetta condivisa con quest'ultimi, scatenando tra le reazioni più disparate del web.20,e il party post-diIl nuovo daytime settimanale di20 appassiona i telespettatori per le esclusive immagini di un party che vede protagonista. Dopo aver ricevuto la comunicazione di Maria De Filippi del ...

