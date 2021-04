Agnelli: «Il progetto Superlega non può proseguire» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra i fondatori della Superlega e presidente della Juventus, Andrea Agnelli è intervenuto questa mattina ai microfoni dell’agenzia Reuters per parlare del progetto Superlega, alla luce dell’uscita prematura dal torneo da parte dei club inglesi. Alla domanda se il progetto potesse ancora realizzarsi dopo queste defezioni, Agnelli ha risposto: «A essere franchi e sinceri no, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra i fondatori dellae presidente della Juventus, Andreaè intervenuto questa mattina ai microfoni dell’agenzia Reuters per parlare del, alla luce dell’uscita prematura dal torneo da parte dei club inglesi. Alla domanda se ilpotesse ancora realizzarsi dopo queste defezioni,ha risposto: «A essere franchi e sinceri no, L'articolo

Advertising

ZZiliani : Per la serie: la realtà supera sempre l’immaginazione, sul #CorrieredelloSport in edicola oggi #Agnelli svela tutti… - ZZiliani : A parte il #Chelsea e il #City che hanno già fatto marcia indietro e il #Barcellona che ha comunicato (presidente… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO La Superlega del calcio di élite già perde alcuni club inglesi, anche per la rivolta dei tifosi… - Pask927 : RT @AJGNewsOfficial: ? Andrea #Agnelli ha ammesso che è impossibile continuare il progetto #SuperLeague senza i Club Inglesi.???? Fonte: @Re… - LaskaJuventus : RT @capuanogio: ?? Andrea #Agnelli all'agenzia #Reuters: 'Se il progetto #SuperLeague può proseguire? A essere franchi e sinceri no, eviden… -