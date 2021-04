Abbigliamento di lusso contraffatto, maxi sequestro della Finanza: blitz anche a Giugliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) maxi sequestro della Finanza tra Napoli e provincia, scoperta filiera del falso. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha denunciato 22 soggetti facenti parte di una strutturata organizzazione dedita alla contraffazione marchi. L’operazione In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)tra Napoli e provincia, scoperta filiera del falso. Il Comando ProvincialeGuardia didi Napoli, al termine di un’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica partenopea, ha denunciato 22 soggetti facenti parte di una strutturata organizzazione dedita alla contraffazione marchi. L’operazione In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

irishbombjk : RT @librapetal: mi viene da piangere perché non collaborano con brand di abbigliamento di lusso ma fanno ste cose - librapetal : mi viene da piangere perché non collaborano con brand di abbigliamento di lusso ma fanno ste cose - AC45196597 : @snacks_the @ZZiliani Certo, la roba triste è che qui si sta parlando di sport, non di aziende di abbigliamento. La… - MicoletIt : Nuovo post sul nostro #blog! I 15 migliori negozi di abbigliamento di lusso di seconda mano - LucianoIanni : @ilmessaggeroit È Tavares che ha il piano industriale aggressivo: Cassino ha i giorni contati, a Melfi si calcolano… -