A2A e TIM siglano intesa per transizione digitale e efficienza energetica (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – A2A e TIM hanno siglato un Memorandum of Understanding che mette a fattor comune le competenze e le tecnologie consolidate nei rispettivi ambiti di eccellenza. Obiettivo dell’accordo è accelerare i percorsi di crescita delle due aziende, rispettivamente verso la trasformazione digitale e la transizione energetica sostenibile. La “Life Company” A2A potrà così accelerare il percorso di digital transformation, per ottimizzare i processi operativi e commerciali grazie all’utilizzo dei servizi cloud, 5G e IoT del Gruppo TIM. Attraverso Noovle, il più grande progetto per il cloud e l’edge computing in Italia, TIM metterà quindi a disposizione di A2A le soluzioni innovative basate sulla tecnologia del partner strategico Google Cloud, in particolare nell’ambito dei sistemi di gestione integrata dei processi di business ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – A2A e TIM hanno siglato un Memorandum of Understanding che mette a fattor comune le competenze e le tecnologie consolidate nei rispettivi ambiti di eccellenza. Obiettivo dell’accordo è accelerare i percorsi di crescita delle due aziende, rispettivamente verso la trasformazionee lasostenibile. La “Life Company” A2A potrà così accelerare il percorso di digital transformation, per ottimizzare i processi operativi e commerciali grazie all’utilizzo dei servizi cloud, 5G e IoT del Gruppo TIM. Attraverso Noovle, il più grande progetto per il cloud e l’edge computing in Italia, TIM metterà quindi a disposizione di A2A le soluzioni innovative basate sulla tecnologia del partner strategico Google Cloud, in particolare nell’ambito dei sistemi di gestione integrata dei processi di business ...

