Vola Skydweller | il drone solare ad autonomia perpetua voluto da Leonardo

(Di martedì 20 aprile 2021) Primo volo per ila energiadella startup spagnola/statunitenseAero, che ad Albacete (Spagna) ha staccato dal suolo per validare i sistemi di controllo e i sensori dopo la messa a punto della configurazione, del software e ovviamente dopo aver concluso la necessaria serie di test funzionali a terra., che sta fattivamente lavorando al progresso della tecnologia e dell'innovazione nel volo autonomo, dal 2019 è partner tecnologico del progetto e detiene una partecipazione azionaria nella società.Aero Flight Summary www.youtube.com Nel panorama dei velivoli a pilotaggio remotosi colloca nella classe di quelli a energiacon caratteristiche di volo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vola Skydweller

Panorama

Il drone ad energia solare della startup spagnola/statunitense Skydweller Aero ha effettuato con successo un volo di prova ad Albacete, in Spagna, allo scopo di validare sistemi di controllo e sensori ...Leonardo: investe in Skydweller Aero Inc. (start up specializzata nello sviluppo di una nuova generazione di velivoli senza pilota).