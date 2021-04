Un altro lutto per la Regina Elisabetta II | morto l’amico e collaboratore Sir Michael Oswald

(Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni delper la morte del consorte Filippo, lad’InghilterraII piange anche un’altra perdita. È venuto a mancare Sir, amico della sovrana nonchédella Famiglia Reale per cinquant’anni,proprio il giorno dei funerali di Filippo, il 17 aprile. Un ulteriore dispiacere si è aggiunto al dolore già esistente, tanto che questo momento difficile – secondo i tabloid britannici – potrebbe portareII ad allontanarsi dagli incarichi ufficiali e a demandarli al figlio Carlo. Chi era Sirall’età di 86 anni. Per molti anni era stato di manager dei Royal Studs nonché National Hunt Racing ...

Dopo il decesso del 62enne Giovanni Mora, Ata è in lutto per la morte di un altro storico dipendente, Roberto Ravazzini, stroncato anche lui dal Covid. Il virus non gli ha lasciato purtroppo scampo dove che nelle settimane scorse si erano verificati ... Un terribile lutto ha colpito il personale del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. E' ... Carinaro perde un altro dei suoi figli migliori. Riposa in pace caro Peppe e che la ...