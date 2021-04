Tirare a sorte col vaccino…. (Di martedì 20 aprile 2021) A volte mi stupisco del fatto che, sepolto dall’incessante chiacchiericcio di media ed esperti o sedicenti tali, manchi completamente dal dibattito pubblico un ragionamento sulla strategia vaccinale. Salto a piè pari la follia di avere venti sistemi sanitari e altrettanti sistemi di prenotazione ed un meccanismo di distribuzione che forse ora sarà stato “militarizzato”, ma che nei primi mesi ha faticato non poco, non mi soffermo sul pasticcio contrattuale eurounitario (che ha una firma italiana, ahinoi, tale Sandra Gallina che è una linguista ed interprete e quindi non si capisce bene cosa sappia di contrattualistica internazionale) che lasciano mani libere ai fornitori e gli Stati Membri in brache di tela, ma sul papocchio mediatico sanitario delle trombosi da vaccino “a vettore virale” (AZ e J&J che usano entrambi la tecnica dell’adenovirus “Inerte”) non riesco a star zitto. E ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) A volte mi stupisco del fatto che, sepolto dall’incessante chiacchiericcio di media ed esperti o sedicenti tali, manchi completamente dal dibattito pubblico un ragionamento sulla strategia vaccinale. Salto a piè pari la follia di avere venti sistemi sanitari e altrettanti sistemi di prenotazione ed un meccanismo di distribuzione che forse ora sarà stato “militarizzato”, ma che nei primi mesi ha faticato non poco, non mi soffermo sul pasticcio contrattuale eurounitario (che ha una firma italiana, ahinoi, tale Sandra Gallina che è una linguista ed interprete e quindi non si capisce bene cosa sappia di contrattualistica internazionale) che lasciano mani libere ai fornitori e gli Stati Membri in brache di tela, ma sul papocchio mediatico sanitario delle trombosi da vaccino “a vettore virale” (AZ e J&J che usano entrambi la tecnica dell’adenovirus “Inerte”) non riesco a star zitto. E ...

Advertising

Cosimos74 : Tirare a sorte col #VaccinoAntiCovid . - A volte mi stupisco del fatto che, sepolto dall’incessante chiacchiericcio… - sposaisterica : @Gnafaccio2 @miridesant mio marito è praticamente asintomatico. mi fratello è stato male, ben oltre una influenza,… - devilinmybrvin : @blavkburry ti capisco, io alla fine son finita a tirare a sorte per capire cosa fare I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -

Ultime Notizie dalla rete : Tirare sorte Disastro Alfa Romeo Racing a Imola: Raikkonen penalizzato, Giovinazzi inseguito dalla sfortuna Entrambi condizionati da situazioni al limite che hanno finito per tirare verso il basso il team ... Abbiamo un credito con la buona sorte, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte nelle prossime ...

Bologna Spezia 4 - 1. Saputo in tribuna, rossoblù travolgenti La prima vera e grossa chance la ha al 10' Orsolini che, ben imbeccato da Schouten , è troppo lento nel tirare da buona posizione, con l'intervento provvidenziale di Erlic. Ma la sorte sorride al ...

Tirare a sorte col vaccino.... - RomaDailyNews RomaDailyNews Superlega, il Bayern Monaco si tira fuori: dura presa di posizione di Rummenigge Karl-Heinz Rummenigge prende posizione sulla nascita della Superlega: 'Il Bayern Monaco non è stato coinvolti in questi piani'.

Cuba e l’aria che tira Anche Raúl Castro, esce dalla scena politica lasciando ogni incarico formale. Appaiono nuove generazioni di leader che dovranno gestire un futuro non facile ...

Entrambi condizionati da situazioni al limite che hanno finito perverso il basso il team ... Abbiamo un credito con la buona, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte nelle prossime ...La prima vera e grossa chance la ha al 10' Orsolini che, ben imbeccato da Schouten , è troppo lento nelda buona posizione, con l'intervento provvidenziale di Erlic. Ma lasorride al ...Karl-Heinz Rummenigge prende posizione sulla nascita della Superlega: 'Il Bayern Monaco non è stato coinvolti in questi piani'.Anche Raúl Castro, esce dalla scena politica lasciando ogni incarico formale. Appaiono nuove generazioni di leader che dovranno gestire un futuro non facile ...