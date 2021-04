Striscia la Notizia: tapiro a Diletta Leotta (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta questa sera riceverà il suo sesto tapiro da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha incontrato la bella conduttrice sportiva per consegnarle il prestigioso riconoscimento in seguito alle voci sulla crisi con l’affascinante Can Yaman. Cosa avrà detto la Leotta? La bella Diletta Leotta recentemente è stata al centro della cronaca rosa a causa della sua chiacchieratissima storia d’amore con l’affascinante Can Yaman. La giornalista Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021)questa sera riceverà il suo sestoda Valerio Staffelli. L’inviato dilaha incontrato la bella conduttrice sportiva per consegnarle il prestigioso riconoscimento in seguito alle voci sulla crisi con l’affascinante Can Yaman. Cosa avrà detto la? La bellarecentemente è stata al centro della cronaca rosa a causa della sua chiacchieratissima storia d’amore con l’affascinante Can Yaman. La giornalista Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

TessaTrisRose : Combattuta tra la possibile potenzialità del progetto e l'odio per striscia la notizia - EBouadi : Quindi Striscia la Notizia fa un segmento intero per attaccare Diet Prada e poi dicono ma anche gli altri lo fanno… - dora_lrf : Stasera a Striscia la notizia tapiro a Diletta Leotta chissà perché ?? - Rosifregnan : RT @Emilystellaemi2: Il cagnolino di Striscia la Notizia è un cucciolo dell'Oasi di Ohana ??? - SusyMely1 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Can Yaman lascia Instagram e Diletta Leotta svela il perchè a Striscia la Notizia - -