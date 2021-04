Square Enix sarà all’E3 2021 con un annuncio o un vero e proprio showcase – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibile acquisizione di. A riequilibrare le voci di corridoio ci ha subito pensato la compagnia giapponese rilasciando un comunicato ufficiale in cui smentiva il chiacchiericcio. Ad oggi, quindi,rimane ...A soli due giorni di distanza dal lancio di NieR Replicant ver. 122474487139 ,ha aperto ufficialmente le assunzioni per un nuovo capitolo della serie NieR, diretto da Yoko Taro e prodotto da Yosuke Saito. Il gioco è attualmente in fase di pre - produzione, e tra i ...Square Enix sarà presente all'E3, rivelerà nuovi progetti | Il CEO Yosuke Matsuda ha confermato la presenza della compagnia in un'intervista.L'IP Nier di Square Enix è passata dall'essere un cult per pochi fan a un successo mainstream con NieR: Automata del 2017. L'action RPG è stato ampiamente elogiato da pubblico e critica e da allora ha ...