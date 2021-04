Salvini: “Con dati confortanti è inutile aprire i ristoranti solo all’esterno. La Lega proporrà in Cdm estensione coprifuoco fino alle 23” (Di martedì 20 aprile 2021) “Riaperture? Hanno ragione i titolari dei ristoranti al chiuso che stanno protestando. È chiaro che c’è una discriminazione. Siamo a metà dell’opera, visto che secondo qualcuno non si doveva parlare di ritorno a vita fino a maggio-giugno. Se i dati continueranno a essere confortanti nei prossimi giorni, limitare le aperture solo alle attività all’aperto mi sembra scientificamente ed economicamente inutile”. “. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. E aggiunge: “In altre capitali europee, come Madrid, da tempo, rispettando rigidi protocolli di sicurezza, bar e ristoranti sono aperti fino alle 23, oltre a musei, cinema e teatri. Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Riaperture? Hanno ragione i titolari deial chiuso che stanno protestando. È chiaro che c’è una discriminazione. Siamo a metà dell’opera, visto che secondo qualcuno non si doveva parlare di ritorno a vitaa maggio-giugno. Se icontinueranno a esserenei prossimi giorni, limitare le apertureattività all’aperto mi sembra scientificamente ed economicamente”. “. Sono le parole del leader della, Matteo, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. E aggiunge: “In altre capitali europee, come Madrid, da tempo, rispettando rigidi protocolli di sicurezza, bar esono aperti23, oltre a musei, cinema e teatri. Abbiamo ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Aprile: I 49 milioni pagati con soldi pubblici. Salvini col trucco - matteorenzi : Il consenso di Conte alto? Interessa a chi confonde politica con il Grande Fratello. Nella crisi abbiamo dimostrato… - robertosaviano : #Salvini farà i conti con la giustizia e con la propria coscienza, a me non interessa dargli un pulpito dal quale g… - MoonLuchy : RT @OrtigiaP: Non hanno ritegno.. stasera #Mentana comprendeva.. ma per un giro sulla moto d'acqua del figlio di #Salvini giorni di fango… - elena1962mar1 : RT @CCoccarelli: Enrico Letta sta con le ong e contro Salvini. E Macron blinda i confini. È notizia di ieri che la Francia sbarra le fronti… -