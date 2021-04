Roma. Bombe carta, sassi e bottiglie contro giornalisti e poliziotti: identificati 9 ultras e militanti di estrema destra (Di martedì 20 aprile 2021) Si erano scagliati contro gli agenti della Polizia e i giornalisti durante la manifestazione del 6 giugno scorso a Roma, al Circo Massimo. Bombe carta, pietre e bottiglie al grido di “giornalista terrorista”. E’ per questo che nel corso della mattinata la Digos della Questura di Roma ha eseguito 9 misure cautelari – 8 di sottoposizione all’obbligo di firma ed 1 sottoposizione all’obbligo di dimora – emesse, dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di 9 persone, esponenti delle tifoserie ultras italiane e militanti dei movimenti della destra radicale. Leggi anche: Roma, ristoratori in protesta, scontri e cariche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Si erano scagliatigli agenti della Polizia e idurante la manifestazione del 6 giugno scorso a, al Circo Massimo., pietre eal grido di “giornalista terrorista”. E’ per questo che nel corso della mattinata la Digos della Questura diha eseguito 9 misure cautelari – 8 di sottoposizione all’obbligo di firma ed 1 sottoposizione all’obbligo di dimora – emesse, dal GIP del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica di, nei confronti di 9 persone, esponenti delle tifoserieitaliane edei movimenti dellaradicale. Leggi anche:, ristoratori in protesta, scontri e cariche ...

