Riaperture | oggi il parere del Cts e il confronto governo - Regioni

Advertising

fattoquotidiano : Riaperture, Regioni contro il rientro a scuola: oggi il vertice col governo. Fontana: “Trasporti al 50% e alunni in… - repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Agenzia_Ansa : Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del coprifuoco alle 23… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del coprifuoco alle 23 #ANSA… - franser_real : Coprifuoco, scuole, pass: i nodi sul tavolo del governo -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture oggi

Il Sole 24 ORE

AgenPress - Si terràpomeriggio un nuovo incontro tra governo e Regioni sulle, preceduto da una riunione del Comitato tecnico scientifico e seguita, domani o giovedì, dal consiglio dei ministri sul decreto."Siamo pronti per le" , il giudizio del governatore ai microfoni di Sky Tg 24: "Per ... Nell'incontro dipomeriggio ascolteremo le riflessioni dell'esecutivo, ci sono una serie di ...Smart working fino a quando? La proroga dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla pandemia di coronavirus avrà conseguenze anche sulla durata dello smart working. Nello specifico ...Emulare altri comuni italiani o divenire apripista nell'agevolazione a bar e ristoranti per riaprire all'aperto in zona gialla. E' quanto dichiarano i consiglieri di centrosinistra a Potenza. Denuncia ...