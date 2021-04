Report Oms | la mail di Guerra che inguaia Speranza | “Il dossier farà danni”

(Di martedì 20 aprile 2021)ha divulgato unainviata dal vice direttore dell’Oms, Ranieri, al ministro della Salute, Roberto, per informare della pubblicazione delsul piano pandemico nazionale, poi sparito dopo alcune ore. Il ministro della Salute Roberto(screenshot video)La posizione di Robertosul mancato aggiornamento del piano pandemico continua a traballare. Nella puntata di lunedì 19 aprile,è tornato sul caso deldell’Oms scomparso nel nulla il giorno dopo la sua pubblicazione. Il documento, intitolato “An unprecedented challenge – Italy’s first response to Covid-19”, certificava l’impreparazione del Paese nell’emergenza sanitaria a causa della reale età del piano pandemico nazionale. ...

...dall 'Organizzazione mondiale della sanità nel rapporto annuale Antibacterial Pipeline, ... In particolare, nel documento l'rivela che quasi tutti gli antibiotici attualmente in uso sono ...... tra e all'interno dei paesi della regione europea dell': COVID - 19 e le misure di contenimento intraprese le hanno esacerbate e hanno creato nuove vulnerabilità. Ildi WHO Europe " Health ...Report ha reso noto una mail inviata da Ranieri Guerra a Roberto Speranza per informare della pubblicazione del dossier Oms.Speranza: decisioni dell’Oms. Sul caso, Speranza ha spiegato che “quella mail ci informava che era stato pubblicato quel report e ci riportava un dibattito legittimo all’interno dell’Oms”. Quelle scel ...