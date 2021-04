Pfizer non ha annunciato che nel vaccino ci sarà un chip Microsoft (Di martedì 20 aprile 2021) Il 17 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la casa farmaceutica statunitense Pfizer avrebbe annunciato «l’aggiornamento del vaccino Covid-19 ora include il chip Microsoft per ridurre i sintomi». Si tratta di una notizia satirica, circolata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante.Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), la notizia inventata è stata pubblicata originariamente l’8 aprile 2021 da The stonk market, sito che nelle proprie informazioni specifica di produrre contenuti satirici di carattere finanziario. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di martedì 20 aprile 2021) Il 17 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la casa farmaceutica statunitenseavrebbe«l’aggiornamento delCovid-19 ora include ilper ridurre i sintomi». Si tratta di una notizia satirica, circolata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante.Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking (qui, qui e qui), la notizia inventata è stata pubblicata originariamente l’8 aprile 2021 da The stonk market, sito che nelle proprie informazioni specifica di produrre contenuti satirici di carattere finanziario. L'articolo proviene da Facta.

