Oscar 2021, un'edizione nel segno delle donne, guidate da Chloé Zhao ed Emerald Fennell (Di martedì 20 aprile 2021) Una cosa è certa: quello degli Oscar 2021 sarà ricordato come l'anno delle donne. Una messe di nomination senza precedenti e tantissimi record. A partire dal più consistente numero di candidate di sempre, 70, di nomination individuali, 76, e la più alta percentuale di nomination totali, oltre il 32% su 235 candidature complessive. Oscar 2021, le protagoniste Due le figure a guidare il drappello al femminile di questa 93esima edizione del premio assegnato dall'Academy. Due volti nuovi che segnano anche uno scarto generazione. La prima è ovviamente Chloé Zhao, regista, sceneggiatrice e varie altre cose, quarantenne nata a Pechino ma di studi occidentali tra Londra e Stati Uniti. Con il suo terzo film, Nomadland (sei nomination), spaccato su di ...

