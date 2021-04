Nuovo lutto per Elisabetta II | non c’è pace per la monarca sempre più sola

(Di martedì 20 aprile 2021) La longevità della reginaII, che senza dubbio l’ha consacrata come una figura storica imprescindibile, sta rivelando i suoi aspetti negativi. Oltre il personaggio storico, oltre l’istituzione una donna di quasi 95 anni sta pian piano vedendo morire le persone che l’hanno accompagnata nell’arco della sua vita. Dopo la morte del suo principe, la sovrana è costretta a dire addio anche a un suo vecchio collaboratore, Sir Michael Oswald. Gli anni di servizio impeccabile l’hanno avvicinato moltissimo alla regina, tanto che era considerato un amico di famiglia. LEGGI ANCHE => Muore a 99 anni il Principe Filippo: Buckingham Palace annuncia 8 giorni dinazionale Corte, cavalli e amicizia Sir Michael Oswald è morto a 86 anni, dopo una vita passata al servizio della corona, sia come collaboratore che come amico. Durante la ...

Ore molto difficili per la Regina Elisabetta, che domani compierà 95 anni. La Sovrana, infatti, è stata colpita da un nuovo lutto dopo la perdita del marito il Principe Filippo dopo oltre 73 anni di v ...Ultime notizie dalla Royal Family, nuovo lutto per la Regina Elisabetta: si è spento Sir Michael Oswald, era un uomo importante.