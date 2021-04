Monoclonali: “Curare il Covid con un’iniezione potrebbe essere presto realtà” (Di martedì 20 aprile 2021) La terapia, basata sull’utilizzo degli anticorpi Monoclonali, nasce dal lavoro di ricerca del Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences. Un gruppo di ricercatori, oggi formato da oltre 20 persone, italiani e stranieri, che ha concentrato la sua attività sull’identificazione e lo sviluppo di anticorpi Monoclonali in risposta all’infezione da SARS-CoV-2. La ricerca, coordinata da Rino Rappuoli, microbiologo, coordinatore scientifico del MAD Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, ha permesso di individuare l’anticorpo monoclonale umano più promettente: il MAD0004J08, che ha iniziato la fase 1 di sperimentazione clinica. Il farmaco è stato prodotto per conto di Fondazione Toscana Life Sciences dal partner industriale Menarini Biotech, presso lo stabilimento di Pomezia, che ha sviluppato il complesso processo tecnologico ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) La terapia, basata sull’utilizzo degli anticorpi, nasce dal lavoro di ricerca del Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences. Un gruppo di ricercatori, oggi formato da oltre 20 persone, italiani e stranieri, che ha concentrato la sua attività sull’identificazione e lo sviluppo di anticorpiin risposta all’infezione da SARS-CoV-2. La ricerca, coordinata da Rino Rappuoli, microbiologo, coordinatore scientifico del MAD Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, ha permesso di individuare l’anticorpo monoclonale umano più promettente: il MAD0004J08, che ha iniziato la fase 1 di sperimentazione clinica. Il farmaco è stato prodotto per conto di Fondazione Toscana Life Sciences dal partner industriale Menarini Biotech, presso lo stabilimento di Pomezia, che ha sviluppato il complesso processo tecnologico ...

