‘Le cose giuste’ di Silvia Ferreri: storie di resistenza femminile (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Questo libro è nato durante gli anni, cercando e ascoltando storie. La primissima è quella di Valeria, diventata poi mia amica, che dopo la malattia ha attraversato il mondo per avere figli. Poi si è aggiunta Marica, avevo letto di lei sul web e l’ho cercata. Tutto era in una forma di raccolta, l’idea di strutturarle in un libro è venuta dopo. Sono storie che hanno una forza propria, di resistenza femminile, perché come diceva Sepulveda ‘la scrittura è una resistenza all’odissea del quotidiano’. Ne ho cercate altre e siamo arrivati a cinque”. Silvia Ferreri, giornalista e scrittrice, nella dozzina del Premio Strega 2018 con il romanzo d’esordio ‘La madre di Eva’, intervistata alla Dire ha presentato il cuore del suo ultimo libro ‘Le cose giuste’, in uscita oggi ed edito da Rizzoli. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Questo libro è nato durante gli anni, cercando e ascoltando storie. La primissima è quella di Valeria, diventata poi mia amica, che dopo la malattia ha attraversato il mondo per avere figli. Poi si è aggiunta Marica, avevo letto di lei sul web e l’ho cercata. Tutto era in una forma di raccolta, l’idea di strutturarle in un libro è venuta dopo. Sono storie che hanno una forza propria, di resistenza femminile, perché come diceva Sepulveda ‘la scrittura è una resistenza all’odissea del quotidiano’. Ne ho cercate altre e siamo arrivati a cinque”. Silvia Ferreri, giornalista e scrittrice, nella dozzina del Premio Strega 2018 con il romanzo d’esordio ‘La madre di Eva’, intervistata alla Dire ha presentato il cuore del suo ultimo libro ‘Le cose giuste’, in uscita oggi ed edito da Rizzoli.

