La Uefa sbeffeggia i club della Superlega | ' Siete soli contro tutti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uefa sbeffeggia

Globalist.it

Aleksander Ceferin, presidente della, non cita mai la Superlega nel suo discorso d'apertura al congresso di Montreaux. Ma spara ad alzo zero contro i 12 club che hanno annunciato la nascita del ...Aleksander Ceferin, presidente della, non cita mai la Superlega nel suo discorso d'apertura al congresso di Montreaux. Ma spara ad alzo zero contro i 12 club che hanno annunciato la nascita del ...Il presidente Ceferin attacca il nuovo campionato: "Governi, tifosi e media sono con noi. Voi siete solo un gruppo di persone avide" ...