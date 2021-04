Il primo figlio di Scottie Pippen è morto a soli 33 anni, soffriva di asma cronico (Di martedì 20 aprile 2021) Scottie Pippen ha annunciato sui social che il suo primo figlio, Antron, è morto all’età di 33 anni. “Ho il cuore spezzato, ho detto addio al mio primogenito Antron”, ha scritto l’ex star dei Chicago Bulls – Abbiamo condiviso l’amore per il basket” La causa della morte non è stata rivelata, ma Antron, l’unico figlio di Pippen con la sua prima moglie Karen McCollum, soffriva di asma cronico. “Se non l’avesse avuto, credo davvero che sarebbe arrivato in NBA“, ha scritto ancora Pippen. “Non ha mai lasciato che questo lo abbattesse, però. Antron è rimasto positivo e ha lavorato sodo, e sono così orgoglioso dell’uomo che è diventato”. Antron aveva ereditato le capacità ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021)ha annunciato sui social che il suo, Antron, èall’età di 33. “Ho il cuore spezzato, ho detto addio al miogenito Antron”, ha scritto l’ex star dei Chicago Bulls – Abbiamo condiviso l’amore per il basket” La causa della morte non è stata rivelata, ma Antron, l’unicodicon la sua prima moglie Karen McCollum,di. “Se non l’avesse avuto, credo davvero che sarebbe arrivato in NBA“, ha scritto ancora. “Non ha mai lasciato che questo lo abbattesse, però. Antron è rimasto positivo e ha lavorato sodo, e sono così orgoglioso dell’uomo che è diventato”. Antron aveva ereditato le capacità ...

Advertising

TizianaFerrario : quando una violenza non basta... #BeppeGrillo - CarloCalenda : Ha ragione @elenabonetti, sono le donne a pagare il 'costo della maternità': 1 su 5 non torna a lavorare dopo il pr… - Fiamma_74 : @davcarretta Trovo disgustoso che a dire certe parole sia un padre di famiglia che dovebbre essere il primo a dare… - napolista : Il primo figlio di #ScottiePippe è morto a soli 33 anni, soffriva di asma cronico Tragedia per l’ex stella dei… - RosannaMarraud1 : RT @TizianaFerrario: quando una violenza non basta... #BeppeGrillo -