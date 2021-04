**Grillo: video garante M5S piomba in dibattito aula Camera, Fdi chiede capigruppo** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Vorrei portare all'attenzione di questa aula fatti che riteniamo gravissimi". Così Ylenia Lucaselli di Fdi ha portato nel dibattito dell'aula di Montecitorio il caso del video di Beppe Grillo. "Mi aspetto che da tutti i gruppi ci sia una condanna forte e me lo aspetto soprattutto dalle donne M5S", continua l'esponente Fdi chiedendo che "ci sia una capigruppo affinché si possa insieme esprimere vicinanza di tutto il parlamento a una giovane donna vittima dell'arroganza e del sessismo verbale" di un leader politico. Un intervento a cui sono seguiti quelli di altri gruppi. Carla Cantone del Pd ma anche Lucia Annibali di Iv. "Non possiamo tollerare le parole di Grillo -dice l'esponente di Italia Viva- lasciano sgomenti" perchè "denigrano" la vittima. "Mi aspetto una condanna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Vorrei portare all'attenzione di questafatti che riteniamo gravissimi". Così Ylenia Lucaselli di Fdi ha portato neldell'di Montecitorio il caso deldi Beppe Grillo. "Mi aspetto che da tutti i gruppi ci sia una condanna forte e me lo aspetto soprattutto dalle donne M5S", continua l'esponente Fdindo che "ci sia una capigruppo affinché si possa insieme esprimere vicinanza di tutto il parlamento a una giovane donna vittima dell'arroganza e del sessismo verbale" di un leader politico. Un intervento a cui sono seguiti quelli di altri gruppi. Carla Cantone del Pd ma anche Lucia Annibali di Iv. "Non possiamo tollerare le parole di Grillo -dice l'esponente di Italia Viva- lasciano sgomenti" perchè "denigrano" la vittima. "Mi aspetto una condanna ...

Advertising

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - SalernoSal : Il video di Grillo è inaccettabile. L’avesse fatto Salvini sarebbe stato crocifisso giustamente. Non c’è altro da a… - tobesxlonely : RT @perchetendenza: 'Damiano David': Per il suo commento sul video pubblicato ieri da Beppe Grillo - selenasvoice_ : RT @happytomlivson: “la cultura dello stupr0 in italia non esiste” ma poi gira un video di Grillo che da una data di scadenza alle donne p… -