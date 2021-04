Advertising

TV7Benevento : Grillo: Provenzano, 'aberrante, ma alleanza con M5s dipende da evoluzione con Conte'... - pietro_busacca : RT @danieledv79: @chedisagio @meb @beppe_grillo @Mov5Stelle E nel silenzio o nelle timidissime considerazioni di tanti del @pdnetwork , com… - IFashioned : RT @ilfoglio_it: Alla Camera il capogruppo grillino Crippa si sfoga coi suoi. E dal Pd salgono le voci critiche, da Provenzano fino a Marcu… - tizianamosca3 : @La_manina__ Si, ho letto la dichiarazione di Letta. Fa tremare le vene dei polsi, poi la Serracchiani: un equilibr… - ilfoglio_it : Alla Camera il capogruppo grillino Crippa si sfoga coi suoi. E dal Pd salgono le voci critiche, da Provenzano fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Provenzano

Alla Camera il capogruppo grillino Crippa si sfoga coi suoi. E dal Pd salgono le voci critiche, dafino a Marcucci e Fedeli, che chiedono all'ex avvocato del popolo una presa di posizione. 'Così è difficile ipotizzare ...... quel video è semplicemente inconcepibile e da condannare", scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Peppe. Quello di Beppeè "un video scandaloso, non sta a me dire chi ha torto ...Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Una vicenda privata che Grillo, nel modo più sbagliato e aberrante, con parole gravissime, da condannare, ha deciso di portare nella discussione pubblica”. Lo ha detto il ...Caso Grillo, Giuseppe Provenzano (Partito Democratico): "Una vicenda privata resa pubblica nel modo più sbagliato" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione ...