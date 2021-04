Earth day:in diretta streaming su Rai Play arriva la maratona per l’ambiente (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il grande successo del 50° Earth Day, il 22 aprile a partire dalle 7.30 si celebrerà il 51° anniversario della giornata mondiale della Terra. L’iniziativa nasce dagli sforzi di due organizzazioni – Earth Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi, e Movimento dei Focolari, coordinato da Federica Vivian. I quali hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia. Sospesa nel 2020 a causa dell’emergenza Covid e immediatamente sostituita dalla maratona multimediale accolta dalla Rai. Vista come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell’ambiente in questa grave fase di crisi climatica. Earth Day, una staffetta di conduttori e volti noti L’iniziativa si articolerà in una staffetta condotta da tanti volti noti come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il grande successo del 50°Day, il 22 aprile a partire dalle 7.30 si celebrerà il 51° anniversario della giornata mondiale della Terra. L’iniziativa nasce dagli sforzi di due organizzazioni –Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi, e Movimento dei Focolari, coordinato da Federica Vivian. I quali hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la manifestazione ambientale più partecipata d’Italia. Sospesa nel 2020 a causa dell’emergenza Covid e immediatamente sostituita dallamultimediale accolta dalla Rai. Vista come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia delin questa grave fase di crisi climatica.Day, una staffetta di conduttori e volti noti L’iniziativa si articolerà in una staffetta condotta da tanti volti noti come ...

EcoDellaStampa : Il 22 aprile si celebra la Giornata della #Terra. ?? Un #calendario ricchissimo di #iniziative online. ?? Come le 1… - doge4you : ?? - capitanotennis : Giornata Mondiale della Terra 51° Earth Day - manu_lovemusic : RT @greenMe_it: Earth Day 2021: 15 libri utili per prepararsi alla giornata della Terra - _kookieo : Si ma a me fa ridere un giorno qui per l'earth day e il giorno dopo da donaldo che proprio andrebbe cancellato dal… -