Denis Bergamini, chiesto il processo per l’ex fidanzata Isabella Internò. L’accusa è di omicidio aggravato (Di martedì 20 aprile 2021) Nuova clamorosa svolta nelle indagini relative alla morte di Donato “Denis” Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre 1989 sulla statale 106. Come riportato dal Corriere della Sera, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha infatti chiesto il rinvio a giudizio di Isabella Internò, all’epoca fidanzata del giocatore. Stando alle indagini, infatti, la donna è accusata di omicidio aggravato dalla premeditazione. L’accusa è in concorso con altri soggetti che al momento restano ignoti. L’udienza è programmata per il prossimo 2 settembre. LEGGI ANCHE => Giallo di via Merulana, modella americana 30enne precipita per 15 metri: suicidio, omicidio o incidente? Le circostanze ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) Nuova clamorosa svolta nelle indagini relative alla morte di Donato “, il calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre 1989 sulla statale 106. Come riportato dal Corriere della Sera, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha infattiil rinvio a giudizio di, all’epocadel giocatore. Stando alle indagini, infatti, la donna è accusata didalla premeditazione.è in concorso con altri soggetti che al momento restano ignoti. L’udienza è programmata per il prossimo 2 settembre. LEGGI ANCHE => Giallo di via Merulana, modella americana 30enne precipita per 15 metri: suicidio,o incidente? Le circostanze ...

