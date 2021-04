Cisterna | girava in auto con una mazza da baseball | denunciato pregiudicato

(Di martedì 20 aprile 2021) La Polizia di Stato, nella serata di ieri, haunper porto di arma impropria. L’uomo, originario di Priverno, era stato arrestato alcuni mesi fa dagli agenti del Commissariato P.S.per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed attualmente è sottoposto all’Obbligo di dimora a. Durante un controllo su strada, i poliziotti del Commissariato lo hanno trovato in possesso di unada, che occultava nel cofano della sua. Ilè stato quindialla Procura della Repubblica di Latina per porto di arma impropria. su Il Corriere della Città.

