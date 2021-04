Chi è Gene Gnocchi? Età, carriera e vita privata del comico (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco chi è Gene Gnocchi, età – carriera e vita privata del noto comico Gene Gnocchi, vero nome Eugenio Ghiozzi, è un comico, conduttore, scrittore e cantante molto famoso e apprezzato nel mondo dello spettacolo. Il noto comico è nato l’1 marzo 1955 a Fidenza. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma si è dedicato per anni alla sua carriera di avvocato. Intanto, era anche il frontman del gruppo I Desmodromici. Il suo debutto in televisione risale ai primi anni Ottanta, quando ha partecipato allo Zelig di Milano. Fece qualche apparizione Maurizio Costanzo Show dopodiché fu selezionato nel 1989 per lo show Emilio. In quello stesso anno ha ricoperto i panni di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco chi è, età –del noto, vero nome Eugenio Ghiozzi, è un, conduttore, scrittore e cantante molto famoso e apprezzato nel mondo dello spettacolo. Il notoè nato l’1 marzo 1955 a Fidenza. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma si è dedicato per anni alla suadi avvocato. Intanto, era anche il frontman del gruppo I Desmodromici. Il suo debutto in televisione risale ai primi anni Ottanta, quando ha partecipato allo Zelig di Milano. Fece qualche apparizione Maurizio Costanzo Show dopodiché fu selezionato nel 1989 per lo show Emilio. In quello stesso anno ha ricoperto i panni di ...

Giordan85377483 : RT @prolasssata: Quando scopriranno il gene della ribellione, creeranno una malattia per sterminare chi ce l’ha. Tranquilli, voi non corret… - Topking581 : RT @prolasssata: Quando scopriranno il gene della ribellione, creeranno una malattia per sterminare chi ce l’ha. Tranquilli, voi non corret… - paoloferrarelli : RT @prolasssata: Quando scopriranno il gene della ribellione, creeranno una malattia per sterminare chi ce l’ha. Tranquilli, voi non corret… - Edda_1953 : Ma voi avete capito Gene Gnocchi di chi è figlio? Io,che sono quasi compaesana,non lo so. #Genenonfairidere - WomanfromTokyo2 : RT @prolasssata: Quando scopriranno il gene della ribellione, creeranno una malattia per sterminare chi ce l’ha. Tranquilli, voi non corret… -