Cartabianca | ospiti stasera | 20 aprile 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Cartabianca ospiti

Enrico Brignano ed il suo show: comicità, monologhi, musica ed, tutto in sessanta minuti. Su ...00 - Blob 20:20 - Via Dei Matti n°0 20:45 - Un posto al sole 21:20 - #Rai 4 18:15 - .... St 2020/21 - Puntata del 13/04/2021. Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Enrico Brignano compagno Flora Canto: “Il mio ex mi ha tradita in diretta tv”. Enrico Brignano, la stima e il rapporto con il padre Antonino. È stato una figura fondam ...Il ‘Leonardo’ un po’ melodrammatico di Rai1 alla puntata finale e il calcio della Champions League senza italiane in primo piano in tv alla sera. Ammiraglie protagoniste martedì 13 aprile, ma poi c’er ...