Canone Rai | chi può richiedere l’esenzione e come inoltrare la domanda

(Di martedì 20 aprile 2021) Nel 2021 gli over 75 con reddito basso possonodalRai.fare la richiesta formale. La scadenza per la richiesta deldal pagamento delRai si avvicina. La data ultima è il 30 aprile. Il risparmio dei 90 euro annui è concesso agli over 75 che rispettino i seguenti requisiti: L'articolo proviene da Consumatore.com.

Non sempre si mostra piacevole il pagamento di alcuni balzelli per molti contribuenti. Nel novero di queste imposte sicuramente per molti vi rientra ilche da qualche anno è incluso nella bolletta dell'elettricità. Esistono tuttavia delle condizioni di esenzione dei quali talvolta è possibile beneficiare se si versa in una determinata ...Si avvicina la scadenza per chiedere l' esenzione dal2021 . Gli anziani con redditi bassi potranno inviare la dichiarazione di esenzione entro la fine del mese di aprile senza l'applicazione di sanzioni. La possibilità di fare domanda è ...Nel 2021 gli over 75 con reddito basso possono richiedere l'esenzione dal canone Rai. Come fare la richiesta formale.Il suo programma va in onda il lunedì su RaiTre dopo Report. Si chiama “In Barba a tutto” e lui è Luca Barbareschi. Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone racconta questa scelta e molto di ...